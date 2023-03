Actualitzada 05/03/2023 a les 06:42

L’Andorra HC va aconseguir una important victòria a la pista del Cambrils per 2 a 9, en un partit on els andorrans es van saber refer de dues errades comeses que els va costar dos gols. L’equip de Nil Castellví va saber gestionar bé l’enfrontament i ja va marxar amb el marcador a favor al descans. A la represa, l’Andorra va anar per feina i amb molts atacs directes van poder resoldre el partit amb gols de Tiago Lopes (2), Pau Palacín (3), Nil Castellví, Oriol Antequera i Juan Agustín Cerezo.Amb aquesta nova victòria, l’Andorra HC segueix segon del subgrup amb 15 punts, a set del líder, el Club Patí Bell-lloc, que sembla llançat a l’ascens directe. La propera jornada, els tricolors visiten la pista del Reus Ploms, un altre rival directe en la lluita per disputar la promoció d’ascens a Primera Catalana.