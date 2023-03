Actualitzada 05/03/2023 a les 06:42

El CV Encamp segueix ferm en el lideratge del grup de Promoció de la Primera Divisió Sènior i ahir van sumar una nova victòria. Els nois de José García es van desfer del FS Veiret i Duart Castellar per 3 sets a 0, amb idèntics parcials de 25-22, en un partit molt disputat i on els vallesans no van mostrar la seva condició de cuers del grup.La propera jornada, diumenge 12 a les 18 h, els encampadans visitaran la pista del CV Monjos, que és tercer.