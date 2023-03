L’FC Andorra assegura un suat i valuós empat en un partit condicionat per l’expulsió d’Hevel als tres minuts

Amb menys pirotècnia de la que es podia esperar i amb la deessa fortuna que tantes vegades ha abandonat aquest curs l’FC Andorra com a aliada –Las Palmas va estavellar tres pilotes al pal–, l’equip tricolor va celebrar amb entusiasme un treballadíssim punt davant el líder (0-0). No és l’equip d’Eder Sarabia un bloc de celebrar empats i de jugar a esquenes del seu ADN però, com li va succeir al Barça al Bernabéu, les circumstàncies obliguen a abrigar un resultat amb els ocells disparant a les escopetes.



Senzillament, perquè el partit ja es va desnaturalitzar al primer parpelleig i la