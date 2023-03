Cande Moreno queda fora del supergegant de Kvitfjell

L’andorrana estava marcant bons parcials, però no va poder completar la baixada

Cande Moreno no va poder acabar el supergegant de la Copa del Món de Kvitfjell (Noruega) i va quedar out en el tram final de la baixada, quan estava marcant bons parcials. L’esquiadora andorrana va sortir molt bé, amb un -0”08 en el primer sector cronometrat. Després, quan ja agafava velocitat, se situava a la 30a posició en el segon sector amb +0”54, i gairebé es mantenia en aquesta plaça –31a exactament– en el tercer parcial, amb +1”07. Just en aquest punt, Cande va començar a lluitar un revolt i va perdre una mica de temps, per després perdre una