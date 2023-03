Puntàs de l'FC Andorra davant de Las Palmas (0-0)

Actualitzada 03/03/2023 a les 23:04

L'FC Andorra ha empatat sense gols davant de l'UD Las Palmas, líder de la categoria, en un duel marcat per l'expulsió d'Hector Hevel als tres minuts de joc. L'àrbitre, en primera instància, li havia tret groga, però després de consultar el monitor del VAR, López Toca l'ha acabat expulsant. A partir d'aquí, els visitants han dominat el partit, tot i que els tricolors no s'han tancat ni molt menys, i han buscat també les seves opcions, sobretot sortint a la contra amb un German Valera molt incisiu per la banda dreta.

A la represa els locals han arrencat millor, però poc a poc l'UD Las Palmas s'ha anat fent amb el domini del joc i amb les ocasions més clares, com dues pilotes al pal de Pejiño i Florin Andone al tram final del partit, però els tricolors han pogut resistir, gràcies també a les bones actuacions de Nico Ratti, i han sumat un punt davant del líder de la categoria.