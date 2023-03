L’FC Andorra, necessitat de reivindicar-se, rep la visita del líder, una UD Las Palmas que només ha perdut tres partits

Arribats a la jornada 30 va ser el mateix tècnic de l’FC Andorra, Eder Sarabia, qui va enviar l’avís per a navegants després d’encaixar la 14a derrota de la temporada a Santander davant el Racing. Amb només dues victòries en onze partits, l’equip tricolor necessita imperiosament agafar-se a l’escalf de l’Estadi Nacional per treure el cap i aconseguir un triomf tan revitalitzant com complicat. A l’escenari de la Baixada del Molí arriba aquesta nit (21.00 h) el líder de la Segona Divisió, una UD Las Palmas que només ha perdut tres partits en tot el curs i que és un