L’esquiador de la FAM s’endú la victòria a la cursa vertical sub 20 del Mundial de Boí

Oriol Olm va proclamar-se campió del món sub 20 després d’endur-se la victòria a la cursa vertical del Mundial d’esquí de muntanya de Boí Taüll celebrada ahir. L’esquiador de la FAM ja havia avisat dimarts de les opcions de medalla després de ser quart a l’esprint, i ahir va refer-se per la porta grant enduent-se la victòria i aconseguint un or i un títol històric per a l’esquí de muntanya i per a l’esport del país.



Els competidors havien de completar un recorregut de 3,5 quilòmetres amb inici a peu de pistes de l’estació catalana i arribada al coll de Roies,