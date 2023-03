La Trail 100 Andorra by UTMB supera els 2.000 inscrits

Actualitzada 02/03/2023 a les 05:28

La Trail 100 Andorra by UTMB, cursa de muntanya de l’Andorra Multisport Festival, va superar ja les 2.000 inscripcions a falta de quatre mesos per a la celebració de la prova, que es realitzarà entre el 23 i el 25 de juny amb Ordino com a epicentre. A hores d’ara, les proves de 105, 50 i 21 quilòmetres ja han esgotat les inscripcions, i en resten aproximadament un centenar a la cursa cursa curta, la de 7,5 quilòmetres.A més, entre els més de 2.000 inscrits, un 97% dels participants provenen de fora del Principat, segons va manifestar l’organització.