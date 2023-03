Andorra Turisme patrocinarà l'FC Andorra fins al juny

Actualitzada 02/03/2023 a les 05:27

Andorra Turisme patrocinarà l’FC Andorra fins a final de temporada, segons un edicte publicat ahir al BOPA. Segons el document, Andorra Turisme fa públic el patrocini al club per a aquesta temporada “amb l’objectiu de difondre la marca Andorra al mercat espanyol, per reforçar el posicionament del país com a destinació turística internacional i incrementar el nombre de turistes interessats a gaudir de l’oferta turística d’Andorra”. Andorra Turisme ja compta amb altres patrocinis relacionats amb l’esport com el MoraBanc Andorra, o esdeveniments com la Copa del Món de BTT o l’Andorra Skimo.En l’àmbit esportiu, el comitè de competició de la federació espanyola va confirmar ahir el partit de sanció per a Eder Sarabia després de l’expulsió de dissabte al camp del Racing de Santander. El tècnic no podrà seure demà a la banqueta al duel dels tricolors contra la UD Las Palmas.