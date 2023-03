La globalització i les xarxes socials han portat molts aspectes als nostres temps, tant bons com dolents. Un d’aquests avenços és que pots comunicar-te amb qualsevol persona sigui al punt del món que sigui, per exemple per Twitter, i això és el que va fer ahir la plataforma Ashley Madison, per oferir a Gerard Piqué un patrocini com a mínim curiós per a l’FC Andorra.



Ashley Madison és un lloc web nascut al Canadà que va dirigit principalment a persones que ja tenen una relació i que volen ser infidels a la parella. De fet, el lema de la plataforma és