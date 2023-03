Setè lloc d'Irineu Esteve al Mundial

Actualitzada 01/03/2023 a les 14:10

Irineu Esteve ha aconseguit una setena posició a la cursa de 15 quilòmetres individuals en estil patinador del Mundial de Planica, el millor resultat de la història d'Andorra en un Campionat del Món, ja no només d'esquí de fons, si no de totes les disciplines d'esquí. Després del 12è lloc de divendres passat a l'esquiatló, el fondista de la FAE ha fet una cursa espectacular quedant-se en setena posició només per darrere de representants de potències mundials com Noruega i Suècia.El fondista ha anat de menys a més com és habitual en ell voltant el 40è millor temps als primers parcials, però ha anat progressant poc a poc i ja era 16è a la meitat del recorregut. Esteve, que està en un gran estat de forma, ha seguit pulveritzant els registres dels seus rivals fins a entrar amb un magnífic setè temps només per darrere de cinc competidors noruecs i un suec. Irineu ha fet un temps de 33'24"2, a 1'06"8 del vencedor de la prova, el noruec Simen Hegstad Krueger.Després de la cursa, Irineu ha manifestat que "hem fet molt bona cursa, el material era molt bo i hem pogut demostrar que un petit país amb menys recursos que altres grans, pot estar allà si fem les coses bé, així que vull felicitar sobretot a l'equip i a tothom que ens ha donat suport", i ha afegit que "no puc demanar molt més, vaig arribar aquí sabent que estava bé de forma i em vaig plantejar fer un Top-10, i just ha sortit avui a la cursa de més nivell dels Mundials".Esteve tancarà diumenge la seva participació al Mundial de Planica 2023 amb la cursa de 50 quilòmetres clàssics amb sortida massiva.