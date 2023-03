Actualitzada 01/03/2023 a les 06:14

El Karate Club Just de Sant Celoni va realitzar el cap de setmana una estada a Ordino per compartir jornades d’entrenament amb el Karate Xavi Andorra. Sota les ordres de Joan Just, responsable del club català, i Xavier Herver, del Karate Xavi Andorra, els joves de nou a setze anys van fer quatre sessions.