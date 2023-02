Tret de sortida al Mundial de Boí amb vuit andorrans

La competició s’estrena avui amb la modalitat d’esprint

L’estació catalana de Boí Taüll acollirà avui l’estrena del Campionat del Món d’esquí de muntanya amb la participació de vuit corredors del país. La representació de la FAM (Federació Andorrana de Muntanya) estarà formada per Adrià Bartumeu com a únic competidor sènior; Oriol Olm, Lea Ancion i Marc Casanovas com a atletes sub 20, i Miquel Naudi, Max Palmitjavila, Xavi Celades i Adrià Isal (aquests dos últims no pertanyents a l’equip nacional i membres del club No Limits) com a participants de la categoria sub 18. De la seva banda, qui no podrà ser-hi finalment és Marcel Prat, per incompatibilitat