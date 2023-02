Setena posició de Roger Puig al primer eslàlom de Kitzbuehel

L’esquiador remunta a la segona mànega en una jornada amb poca visibilitat

Roger Puig va tornar a la Copa del Món d’esquí paralpí amb una setena posició a l’eslàlom celebrat a l’estació austríaca de Kitzbuehel. La jornada d’ahir va estar marcada per la poca visibilitat a causa de la boira, i també per l’estat de la neu, amb parts on era tova i d’altres amb gel, fet que complicava les baixades. Tot i això, Puig va acabar novè a la primera mànega, però va poder remuntar a la segona baixada fins a ser setè.



Després de la cursa, l’esquiador va manifestar que “estic molt content d’aquesta setena posició, i és un bon resultat