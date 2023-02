Oriol Olm, a tocar del podi a l'esprint del Mundial

Actualitzada 28/02/2023 a les 12:28

La delegació de la FAM ha estrenat el Mundial de Boí Taüll a tocar del podi amb una quarta posició d'Oriol Olm a l'esprint sub 20. L'esquiador ha fet el desè millor temps a la qualificació, i a les eliminatòries ha estat segon als quarts de final, i tercer a la semifinal, però a la gran final ha vorejat les medalles però ha acabat sent quart per darrere de Finn Hosch, Jon Kistler i Jérémy Anselmet. A més, Marc Casanovas s'ha quedat als quarts de final després d'obtenir el 22è millor temps a la qualificació, i ser cinquè a la seva eliminatòria posterior.Qui també s'ha quedat ben a prop dels llocs d'honor Max Palmitjavila a la cursa sub 18, on després de fer el vuitè temps a la qualificació i guanyar la seva semifinal, ha acabat sent cinquè. En aquesta mateixa cursa, Miquel Naudi ha fianlitzat 15è, Xavier Celades ha estat 29è i Adrià Isal ha acabat en 33è lloc. Pel que fa a la cursa sub 20 femenina, Lea Ancion no ha pogut accedir a la final i ha estat desena. L'esquiadora havia aconseguit el segon millor temps a la qualificació, però ha estat cinquena a la seva semifinal i s'ha quedat a les portes de la gran final.