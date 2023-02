L'Avet de Grandvalira, llesta per rebre les estrelles

Actualitzada 28/02/2023 a les 06:48

La pista Avet del sector de Soldeu de Grandvalira ja està a punt per rebre les estrelles de l’esquí mundial amb la celebració de les finals de la Copa del Món, que es disputaran del 13 al 19 de març. L’Avet acollirà l’eslàlom i el gegant tant masculí com femení el cap de setmana, amb la possibilitat que hi sigui Joan Verdú si s’acaba classificant.La pista Avet va estrenar-se a la Copa del Món d’esquí alpí el 2012 i va repetir a les finals de la Copa del Món del 2019. A més, també havia acollit proves de la Copa d’Europa el 2008, 2009, 2010, 2011 i 2013, i de finals de la Copa d’Europa el 2014 i 2018.