43è lloc de Carola Vila als 10km individuals

Actualitzada 28/02/2023 a les 13:58

Carola Vila ha finalitzat en 43a posició als 10 quilòmetres individuals del Campionat del Món d'esquí de fons que s'està celebrant a Planica (Eslovènia). La fondista de la FAE arrencava amb el dorsal 55 de 81 participants, i s'ha mantingut al voltant de la 40a posició al llarg del recorregut fins al tram final, on ha acabat creuant la línia de meta amb el 43è millor temps. Vila ha fet un registre de 27'08"5, a 3'27"7 de la nord-americana Jessie Diggins, que s'ha acabant enduent el títol per davant de les sueques Frida Karlsson i Elba Andersson.Amb aquesta cursa, Carola Vila tanca la seva participació al Mundial, ja que dissabte no disputarà finalment la prova de 30 quilòmetres amb sortida massiva. Demà tornarà a entrar en escena Irineu Esteve després del 12è lloc de l'esquiatlò de divendres passat, disputarà la prova de 15 quilòmetres individuals.