Actualitzada 27/02/2023 a les 18:52

La pista d'eslàlom de Kitzbuehel (Àustria) ha acollit avui la primera cita de la Copa del Món amb Roger Puig, que ha finalitzat setè. La competició s'ha celebrat amb poca visibilitat i amb condicions de neu a la pista. Puig a la primera mànega s'ha situat novè i a la segona ha remuntat fins a la setena posició.El segon eslàlom de la Copa del Món es disputa demà amb una previsió de temps de sol. L'esquiador ha declarat que "Després de dues setmanes tornem a arrencar amb la Copa del Món, eslàlom a Kitzbuehel, increïble. Avui una setena posició, estic súper content d'aquesta posició. Demà, més i millor perquè hi haurà millor visibilitat i no faré els errors que he fet avui. Estem a tope. Bon resultat, amb un altre top7 com ens vam marcar d'objectiu al principi de temporada, així que súper bé, estem molt contents tot l'equip".