La 19a posició de Joan Verdú als Estats Units l’acosta a la classificació per al gran objectiu de la temporadaT

Joan Verdú va fer un pas de gegant per assolir el gran objectiu de la temporada, la classificació per a les finals de la Copa del Món d’esquí alpí que es faran als sectors de Soldeu i el Tarter de Grandvalira entre el 13 i el 19 de març, després del 19è lloc assolit a la Copa del Món de gegant de Palisades Tahoe, als Estats Units. Així va admetre-ho l’esquiador de la FAE després de la cursa disputada a l’Amèrica del Nord, en una prova que va deixar-lo “rebentat mentalment i físicament”, tal com va explicar després de la