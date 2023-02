L'Atlètic Escaldes venç i ja té vuit punts respecte als seus perseguidors

Actualitzada 27/02/2023 a les 06:38

L’Atlètic Escaldes va fer un nou pas per aconseguir la seva primera Lliga Multisegur Assegurances després de golejar per 6-1 l’FC Ordino i aprofitar l’empat entre els seus dos perseguidors, Inter Escaldes i FC Santa Coloma, per apujar fins a vuit punts la diferència.Els de Fede Bessone no van sentenciar el duel fins a la segona meitat, ja que el duel va arribar 1-1 al descans amb els gols de Riverola, i de Filosa per als ordinencs. A la represa, Víctor Alonso, Guillaume, Julen en dues ocasions i Bolívar van sentenciar el matx. Al duel de perseguidors, Paez va avançar els colomencs, i Ramos, en pròpia porteria al minut 84 va fer l’1-1.Al duel de cuers, Penya Encarnada i UE Sant Julià van empatar 1-1, amb gols de Cesar i Alexandre, el mateix resultat que al duel entre FC Santa Coloma i Engordany, que va tancar la jornada amb dos gols al tram final.