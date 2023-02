Actualitzada 27/02/2023 a les 06:36

L’Andorra HC va començar la segona fase de la temporada de la millor manera, superant un rival directe com el CP Riudoms per 6 a 3. El partit va tenir dues cares i al primer temps els andorrans no van estar a l’alçada defensivament i els catalans van aconseguir dos gols en dues contres. L’Andorra, però, va aconseguir empatar abans del descans. A la represa, l’equip va sortir amb una altra mentalitat i en quatre minuts va aplanar el camí amb un 5 a 2 parcial que semblava, fins i tot, curt. Finalment, el 6-3 definitiu va permetre superar el Riudoms i sumar 12 punts a la classificació. En la propera jornada, l’Andorra visitarà el Cambrils.