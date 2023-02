El VPC Andorra guanya i s'assegura el factor pista

Un assaig de Franken a l’última acció dona el triomf als tricolors

L’equip masculí del VPC Andorra va assegurar-se ahir el factor pista als play-off de la Divisió d’Honor Catalana quan falta una jornada per al final, després d’imposar-se in extremis al CEU de Barcelona per 26-24 amb un assaig de Sam Franken a l’última jugada del partit. Amb aquest triomf a Prada de Moles, els de Dani Raya van assegurar-se acabar la lliga primers o segons, posició que els garantirà passar directament a les semifinals del play-off (primer i segon s’hi classifiquen, i del tercer al sisè disputen una eliminatòria prèvia), a més de garantir-se el factor camp a la ronda