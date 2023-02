El CV Encamp es classifica per a la fase d'ascens

Actualitzada 27/02/2023 a les 06:40

L’Undercoverlab CV Encamp va vèncer a domicili a la pista de l’AEE Institut Montserrat Gràcia per 1-3, una victòria que garanteix al conjunt encampadà una plaça a la fase d’ascens catalana a la Primera Nacional, tercera categoria del vòlei espanyol.Els tricolors van mostrar ja d’inici una bona versió, i van endur-se la primera mànega per un ajustat 22-25, però els locals van respondre amb un parcial de 25-16 al segon set per igualar momentàniament el partit. Des de llavors, però, va ser l’Undercoverlab CV Encamp qui va mostrar-se millor sobre el parquet i es va acabar enduent la victòria després d’un 23-25 al tercer set, i un 20-25 al quart.Els encampadans són actualment segons a la classificació, i rebran aquest dissabte l’últim classificat, el Veiret i Duart de Castellar.