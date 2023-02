Cande Moreno acaba 38a a Crans Montana

Actualitzada 27/02/2023 a les 06:32

Cande Moreno va finalitzar en 38a posició a la Copa del Món de descens de Crans Montana (Suïssa), i va quedar a mig segon de tornar a sumar punts al circuit mundial. Després que la cursa no es pogués fer dissabte, com era previst, l’organització va passar-la a diumenge, cancel·lant així el supergegant que s’havia de fer ahir en primera instància. L’esquiadora de la FAE arrencava amb el dorsal 41 de 49 participants, i va acabar amb un crono final d’1’29”55, finalitzant a 2”74 de la vencedora de la jornada d’ahir, la italiana Sofia Goggia. A més, va cloure el re-corregut a 0”54 de la 30a posició, l’última que donava accés als punts. Cande Moreno tancarà la Copa del Món el primer cap de setmana de maig a Kvitfjell (Noruega), on disputarà un descens i dos supergegants. Després disputarà en aquell mateix país, però a Narvik, les finals de la Copa d’Europa.D’altra banda, Carla Mijares va millorar punts FIS en eslàlom a les cites corresponents als Nacionals de San Marino i l’Afganistan. L’esquiadora va ser setena i 20, respectivament, marcant 31 punts FIS quan abans en tenia 36,44. A més, Íria Medina no va acabar una cursa, i va ser 28a a l’altra. En nois, Àxel Esteve va ser 26è a l’eslàlom dels Nacionals de San Marino. Finalment, Eric Ebri va ser cinquè al gegant FIS de Cerler.