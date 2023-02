L’FC Andorra sotmet el Ràcing, però dues errades defensives el condemnen a Santander

La derrota de l’FC Andorra a Santander escenifica quelcom més que tornar a sortir de buit d’un partit on has tornat a generar més i has sotmès el rival en la majoria de capítols. Escenifica el canvi de missatge i el cop a la taula desesperat d’un equip, el tricolor, que necessita urgentment maridar la seva xer-rameca amb la pilota i el seu incontestable domini amb aspectes més ponderables. En aquest Andorra es troba a faltar decisió, convicció, mala llet, saber llegir les situacions que t’exposa l’enemic, en aquest cas el Ràcing, i, sobretot, aixecar el cap i ser conscient