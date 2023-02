Actualitzada 26/02/2023 a les 06:57

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) va fer una donació de 10.000 euros per als afectats del terratrèmol que va sacsejar el sud-est de Turquia i el nord de Síria el 6 de febrer passat, i que va comportar més de 40.000 morts. La donació, que va fer-se efectiva a través de la UEFA, servirà per ajudar a cobrir les despeses per les tasques de rescat, atenció sanitària i psicosocial, cobertura de necessitats bàsiques, allotjament i altres necessitats.