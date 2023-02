Cande Moreno acaba 38a a Crans Montana

Actualitzada 26/02/2023 a les 13:57

Moreno ha acabat en 37a posició a la Copa del Món de descens celebrada a l'estació Suïssa de Crans Montana. Després de que ahir no pogués celebrar-se la cursa per la neu, avui sí que s'ha pogut disputar, tot i que la pista no estava en les millors condicions. L'esquiadora de la FAE arrencava amb el dorsal 41 de 49 participants, i ha estat al voltant del Top-30 al llarg de tot el recorregut, però finalment no ha pogut entrar a la zona de punts i ha acabat en 37è lloc amb un registre final d'1'29"55 que l'ha deixat a 2"74 del millor registre, obra de la italiana Sofia Goggia, que s'ha acabat enduent la victòria, i a 0"54 dels punts, que ha tancat la nord-americana Tricia Mangan.



Cande Moreno tancarà la seva primera temporada a la Copa del Món el primer cap de setmana de març a l'estació noruega de Kvitfjell, on hi ha previstos dos supergegants el divendres 3 i el diumenge 5 de març, i un descens el dissabte 4 de març. Posteriorment, també a Noruega però a Narvik, l'esquiadora de la FAE disputarà les finals de la Copa d'Europa.