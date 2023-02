Actualitzada 25/02/2023 a les 20:57

Eder Sarabia, entrenador de l'FC Andorra, s'ha mostrat crític amb els jugadors de l'equip tricolor després de la derrota patida a El Sardinero davant el Ràcing de Santander per 2 a 1. El tècnic, tot i reconéixer que el seu equip ha generat més i ha dominat al rival, ha reconegut que "estem a la jornada 29 i el missatge de meréixer més ja no ens val. Estem deixant enrera massa oportunitats i el futbol professional és això! Que sí, que juguem de, que tothom ens diu que som uns fenòmens però tornem a. O ens posem les piles o aquest no és el camí".Sarabia, en aquest sentit, ha afegit que "hem de ser conscients que els detalls son importants i que s'ha de posar voluntat i responsabilitat perquè amb això no ens arriba. El que val és el resultat i avui tornem a marxar amb cara de tontos cap a casa". L'entrenador tricolor, especialment tocat per la derrota, s'ha arribat a emocionar parlant del privilegi que suposa per a ell i pel club "haver pogut jugar contra el Ràcing o, simplement, passejar per la platja de El Sardinero ha estat l'".