L'Andorra HC inicia la segona fase davant del CP Riudoms

Actualitzada 25/02/2023 a les 06:46

L’Andorra HC rep aquest vespre (20 h) el CP Riudoms al pavelló Comunal, en el partit que inicia la segona fase de l’equip andorrà a la Segona Catalana. En aquest nou tram de competició, on l’equip de Nil Castellví lluitarà per l’ascens, s’han format grups de vuit equips on s’arrosseguen els punts assolits durant la primera fase davant dels rivals que també s’han classificat. Per aquest motiu, els tricolors comencen amb 9 punts i són quarts del nou grup. El primer del grup puja directe a Primera Catalana i el segon i el tercer faran un playoff i, per tant, el partit contra el Riudoms ja és cabdal pels andorrans.