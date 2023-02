Dues errades defensives condemnen l'FC Andorra (2-1)

Actualitzada 25/02/2023 a les 18:17

L'FC Andorra ha perdut per 2-1 contra el Racing de Santander en un duel marcat per dues errades puntuals en defensa a la primera meitat, que han posat el partit molt complicat pels tricolors, i que han impedit que els homes d'Eder Sarabia poguessin sumar algun punt a El Sardinero tot i tenir ocasions al tram final de partit per empatar el duel.El matx ha arrencat amb el guió previst, amb els tricolors dominant però sense poder ser gaire profunds, i amb el Racing de Santander aprofitant l'esquena de la defensa de l'FC Andorra per plantar-se 2-0 al marcador amb dos gols d'Mboula.A la represa, Sarabia ha estat expulsat després de veure la segona groga, i això ha semblat esperonar els del Principat, que han començat a gaudir d'ocasions per retallar distàncies fins que ho ha pogut fer Jacobo amb un xut potent. Amb el 2-1, el Racing s'ha tancat encara més, i els tricolors han gaudit d'ocasions per empatar el duel amb accions de Jandro, Hevel o, de nou, Jacobo, però el marcador no s'ha tornat a moure tot i que els càntabres hagin acabat amb un menys per expulsió d'Íñigo al temps afegit.L'FC Andorra rebrà divendres vinent a l'actual líder de Segona Divisió, l'UD Las Palmas, a l'Estadi Nacional.