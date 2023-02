Cita de Cande a Crans Montana

Actualitzada 25/02/2023 a les 06:17

Cande Moreno disputa avui la prova de descens de la Copa del Món de Crans Montana (Suïssa) . En els entrenaments oficials, l’andorrana va ser 43a amb un crono de 1’31”41, a 4”66 del millor registre, que va ser per a l’eslovena Ilka Stuhec, amb 1’26”75. Si no hi ha cap contratemps, avui es farà el descens d’aquesta Copa del Món i demà està previst el supergegant, però l’organització estudiarà si fer un canvi de dia per a cada disciplina, depenent de la situació de la neu i de la inspecció matinal sobre el terreny. D’altra banda, els Nacionals d’Andorra de supercombinada en categoria sub-14 i sub-16, que s’han celebrat al Tarter, van quedar ahir completades amb les victòries d’Etna Pou, Max Black, Júlia Rodríguez i Nil Vinyes. També es va celebrar el gegant de Cerler, amb els EEBE Pirmin Estruga (12è), Nicolas Piccino (13è), Adrià Prats (15è) i Ferran Torres (18è), que van estar entre els millors.