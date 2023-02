Albert Costa farà el GT World Sprint amb el nou Ferrari 296

Actualitzada 25/02/2023 a les 06:45

Albert Costa disputarà aquest any el GT World Sprint amb el nou Ferrari 296 de la mà de l’equip suís Emil Frey, amb qui fa vuit anys que treballa. “Ferrari és la marca per excel·lència i pilotar-ne un serà un somni fet realitat”, va celebrar el pilot resident, que ha destacat que “el nou 296 és un cotxe que sembla del futur per les seves característiques aerodinàmiques”. Costa completarà el programa de 2023 estrenant-se a la FIA World Endurance Championship (WEC) al volant d’un LMP2 amb l’equip polonès Inter Europol.