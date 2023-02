Nacho Llovet reconeix que el partit contra el Palència és “crític”

Actualitzada 24/02/2023 a les 07:12

El MoraBanc Andorra resta els dies al calendari per rebre la visita del gran rival per a l’ascens a l’ACB, el Zunder Palència. Un enfrontament directe, el del dia 4 al Poliesportiu, que tot i no ser decisiu serà força important per als tricolors, ja que els dos equips es troben empatats a victòries al capdavant de la classificació. Així ho considera el capità de l’equip, Nacho Llovet, que va explicar als canals oficials del club que “és estúpid negar la importància que té el partit. A l’estiu ja haguéssim signat estar amb 19 victòries a la jornada 21 però hi ha un equip que ho està fent igual de bé que nosaltres”. Per a l’aler pivot català del MoraBanc, el partit contra el Palència “no és una final però sí serà crític i de moltíssima importància”.