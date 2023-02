Irineu Esteve signa un històric 12è lloc a l'skiathló de Planica

Actualitzada 24/02/2023 a les 18:24

Irineu Esteve ha coronat una formidable cursa en el seu debut als campionats del món de Planica i ha fet el 12è millor temps en la disciplina d'skiathlo. Amb un temps total d'1h 11' 41" el fondista andorrà ha assolit el seu millor resultat en uns campionats del món, superant la 15a plaça que va signar als 15km patinador fa dos anys a Oberstdorf (Alemanya).



L'andorrà ha seguit el seu pla a la perfecció i després de sostenir-se amb el grup capdavanter en el primer tram de 15 kms en clàssic ha mantingut les opcions i s'ha desfondat als 15 km lliures per obtenir aquest formidable resultat. En una prova dominada amb mà de ferro pels noruecs, la victòria ha estat per Simen Krueger (1h 09'40"), el segon lloc per Johannes Hoesflot Klaebo a 12"2 i Sjur Roethe ha tancat el podi a 14"1 del guanyador.La 12a plaça supera amb escreix les posicions assolides per Irineu, en la disciplina d'skiathló, en les anteriors cites mundials, ja que va ser 21è a Oberstdorf el 2021, 20è a Seefeld (Àustria) el 2019 i 32è en la seva primera aparició, el 2017 a Lahti (Finlàndia). Demà entra en escena en aquests campionats del món de Planica la prova de l'skiathló femenina de 15 km amb Carola Vila.