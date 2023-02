Cande Moreno fa demà el descens

Actualitzada 24/02/2023 a les 07:06

En l’apartat d’esquí alpí, Cande Moreno afronta aquest cap de setmana la Copa del Món de velocitat de Crans Montana (Suïssa), on competirà a les curses de descens –demà– i supergegant diumenge. Ahir s’havia de celebrar el primer entrenament oficial de descens, però va quedar cancel·lat per la calor, que va impedir que la pista estigués en bones condicions. D’altra banda, també en esquí alpí, ahir es van disputar al Tarter els Nacionals d’Andorra de supergegant en categoria sub-14 i sub-16. En sub-14 femení, Etna Pou es va imposar per davant de Zoe Carretero, mentre que Carlota Comellas va ser tercera. En nois, el guanyador va ser Max Black, seguit per Àlex Comellas i el francès Elouann Mauger. El tercer andorrà va ser Roger Delgado. En sub-16 femení, victòria per a Júlia Rodríguez, amb Emma Ledesma segona i Candela Mortés tercera. En nois sub-16, Jan Torres va guanyar, mentre que Nil Vinyes va ser segon i Romain Farge va tancar el podi. El tercer classificat andorrà va ser Jan Visa.