Xavi Cornella aconsegueix un “top 5” a Les Menuires

L’andorrà va oferir un gran nivell i va ser cinquè amb 1’40”22

Xavi Cornella va signar una esplèndida cinquena plaça al segon i últim eslàlom FIS a l’estació francesa de Les Menuires. L’andorrà va realitzar una cursa amb molta lluita per estar entre els millors però posant sobre els esquís tot el seu nivell. El seu crono final va ser de 1’40”22, a 1”96 del guanyador, el francès Augustin Bianchini, que es va imposar amb 1’38”26.



Cornella, molt satisfet, va explicar que “a la primera mànega he tingut molt bones sensacions, he esquiat bé i el crono estava molt a prop”. L’andorrà va afegir que a la segona mànega “tot i que la