Etna Pou, Max Black, Júlia Rodríguez i Jan Torres campions nacionals de supergegant

Actualitzada 23/02/2023 a les 18:17

Etna Pou i Max Black s'han proclamat avui campions dels nacionals de supergegant en categoria U14 i Júlia Rodríguez i Jan Torres en categoria U16, segons ha informat la Federació d'Esquí. Les proves s'han celebrat avui a l'estació del Tarter.La FAE ha anunciat que Cande Moreno no ha pogut fer avui el primer entrenament oficial que tenia previst a la Copa del Món de Crans Montana, on dissabte disputarà la cursa de descens i diumenge la de supergegant. La calor ha impedit que la pista estigui en bones condicions i l'organització preveu que demà es faci l'entrenament que s'ha anul·lat avui.L'esquí andorrà té demà una cita en la modalitat de fons amb l'inici dels Campionats del Món de Planica, a Eslovènia, on Irineu Esteve corre demà a les 15.30 hores la cursa d'skiathlon, amb 15 km de clàssic i 15 km en lliure. Esteve ha assegurat en la prèvia de la prova que "crec que arribem bastant bé físicament, crec que serà una carrera bastant dura perquè la neu és molt primavera i jo crec que això la farà molt dura" i ha manifestat que l'objectiu és aguantar el grup de clàssic als primers 15 km i "després podem fer una bona cursa". Irineu Esteve ha estat avui provant material i practicant canvi d'esquís "perquè no ens agafi demà desprevinguts i no perdre segons".Carola Vila debutarà en la competició dissabte en la cursa de 15 km d'skiathlon.