El TIM aplegarà 400 equips de bàsquet i de volei

Actualitzada 23/02/2023 a les 06:49

El tradicional torneig de base TIM comptarà enguany amb gairebé 400 equips, entre les disciplines de bàsquet i de voleibol, i que suposarà, aproximadament, l’arribada d’uns 4.500 esportistes a Andorra entre els mesos d’abril i juliol.El creixement exponencial del TIM al país ha estat notable, tenint en compte que al 2009, any de la seva primera edició, hi van participar només set equips de bàsquet. Actualment hi ha dues competicions de bàsquet i una de vòlei i es preveu un impacte econòmic d’1.3 milions d’euros.