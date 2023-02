Actualitzada 22/02/2023 a les 17:49

Encara no fa un mes que l’FC Andorra i el comú d’Encamp van anunciar de manera oficial la renúncia a tirar endavant amb el projecte de Prada de Moles per al futur nou estadi de l’entitat tricolor. Els sobrecostos deguts a la conjuntura internacional van convertir en inassumibles els treballs per a edificar el nou recinte i, des d’aquell moment, el club ja va posar fil a l’agulla en la recerca d’una alternativa. Segons ha pogut saber el Diari, els terrenys de la Borda Mateu són, a hores d’ara, una de les fermes opcions per a projectar el nou camp per a l’FC Andorra.Una molt bona localització, a la capital, just a la parcel·la annexa on es troben els camps de la Federació Andorrana de Futbol (FAF), però una possibilitat que, ara mateix, tampoc sembla que pugui cristal·litzar de manera fàcil i ràpida. Les converses entre les dues parts, club –FC Andorra– i privat –els terrenys són propietat de Jesús Maestre– ja s’han iniciat però d’una manera encara embrionària i amb molt de camí per recórrer, ja que en aquest tipus de negociacions els diferents serrells són cabdals. De moment és una intenció i una primera presa de contacte, però la parcel·la ubicada a tocar del 360 Extreme, el centre de freestyle a l’avinguda Santa Coloma, i on es troba la infraestructura on es realitza la classificació de la collita del tabac, podria acollir el futur estadi de l’FC Andorra. En qualsevol cas, mentrestant, l’equip disputa els partits com a local a l’Estadi Nacional, gràcies a un conveni signat amb el Govern i de dues temporades de durada. La previsió, tal i com va recordar fa unes setmanes el ministre de Finances i portaveu en funcions, César Marquina, no és allargar l’acord més enllà de dues temporades, tot i que aquest és un extrem que, donades les circumstàncies, podria variar. No sembla descartat del tot que l’acord es pugui renovar, tenint en compte que FC Andorra i Govern s’han de tornar a trobar. En cas de no arribar a cap entesa, la possibilitat per als tricolors de jugar al Comunal mentre no comencin les obres de l’estadi nou tampoc no es pot rebutjar.