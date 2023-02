L'equip prepara el compromís contra el Ràcing

Actualitzada 22/02/2023 a les 07:03

Sumada la terapèutica victòria contra l’Sporting de Gijón a l’Estadi Nacional, l’FC Andorra va tornar ahir a la feina a l’Estadi Comunal per començar a preparar el proper compromís de lliga, dissabte a les 16.15 hores, a Santander davant el Ràcing. Un partit on el grup d’Eder Sarabia vol trobar la continuïtat desitjada i davant d’un rival directe de la part baixa. Un dels millors futbolistes contra l’Sporting, Germán Valera, reconeix que el triomf de diumenge ha de servir al vestidor per “trobar la confiança després d’una ratxa dolenta de resultats” i que “és un pas molt important” per tornar al bon camí. Després del darrer triomf, l’FC Andorra es troba en la 13a posició amb 35 punts i un matalàs de sis punts respecte la Ponferradina, que marca, amb 29, les places de descens a la Primera RFEF. El Ràcing en té 30 i, per això, Valera sap que “encara que estiguem en aquesta zona perillosa, si juguem com ho acostumem a fer i guanyem no patirem en aquest sentit”. Per a l’extrem murcià de l’Andorra, El Sardinero és una “plaça molt complicada”, que a l’equip “ja li toca sumar una victòria fora de casa” i que a nivell personal es troba “amb molta confiança i amb continuitat”.