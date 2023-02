Irineu Esteve i Carola Vila, a punt per l'inici

La competició comença per als dos andorrans aquest divendres 24 i s’acabarà el 5 de març

Els Campionats del Món d’esquí de fons que acull la ciutat de Planica, a Eslovènia, dona avui el tret de sortida però no serà fins al divendres 24 quan s’apujarà el teló pel que fa a la participació andorrana. Irineu Esteve obrirà la presència tricolor amb l’skiathlon, 30km en clàssic i en lliure per a la fondista, que correrà aquell dia a partir de les 15,30 h. L’endemà, dissabte 25, serà el torn per a Carola Vila, que obrirà els Mundials a la cursa dels 15km també de l’skiathlon, a les 14 h.



La cita de Planica tindrà després uns dies