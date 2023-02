Victòria de justícia poètica i convicció

Superar l’Sporting trenca l’angoixa de l’FC Andorra i una ratxa de cinc derrotes consecutives

El gol de penal de Sinan Bakis al minut 81 va significar per a l’FC Andorra un “clic” que ja era gairebé obligatori. La victòria davant l’Sporting permet a l’equip tricolor recuperar el bon to de resultats i trencar una dinàmica perillosa i ja preocupant de cinc derrotes consecutives i de quatre partits sense fer un gol. El tècnic, Eder Sarabia, va explicar que “ens ho mereixíem perquè el futbol estava sent cruel amb nosaltres. Ha estat una barbaritat que l’equip hagi estat capaç de jugar amb aquesta personalitat i lluitar fins al final”. L’entrenador tricolor va insistir en la