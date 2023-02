Actualitzada 21/02/2023 a les 06:41

Els equips de l’Artística Serradells presents a Pamiers s’han classificat per a la segona fase de la Competició Regional per equips Federal A. El grup de +14 anys format per Ona, Júlia i Marta va assolir el primer lloc, mentre que el de 12-15 (Clàudia, Naroa, Maïana, Laia i Alèxia) i l’altre de +14 (Ainhoa,Gina,Clara i Mia) van ser segones.