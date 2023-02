Actualitzada 21/02/2023 a les 06:41

Patrick Rodriguez va finalitzar en segona posició a l’Open Absolut de Lleida després de superar Roc Girbet (CTT Borges) per 3 a 1 a les semifinals i de caure 3 a 1 contra Ruixang Tang (CTT Borges). Per part seva, Jordi Rodríguez es va imposar a l’Open B, el torneig de consolació, derrotant a Igor Popayduk de l’Agramunt també per 3 sets a 1.