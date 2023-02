L'Andorra manté el límit salarial de 6,5 milions

Actualitzada 21/02/2023 a les 06:44

Un cop tancat el mercat d’hivern, LaLiga va donar a conèixer el Límit de Cost de Plantilla Esportiva (LCPE), els coneguts com a límits salarials de cadascun dels equips. Pel que fa a LaLiga SmartBank, la Segona Divisió, l’FC Andorra manté els 6,52 milions que ja exhibia al setembre passat i el 15è límit salarial de la categoria –el Vila-real B no computa en ser un filial–, superant només a Ponferradina, Mirandés, Albacete, Cartagena, Osca i Lugo. El Granada, amb gairebé 25 milions, el Leganés amb 15 i Las Palmas –12,1 milions– són el top 3 de la Segona Divisió, mentre que el Lugo –gairebé 3,9 milions–, Osca –6’41– i Albacete –sis– són els que menys límit tenen. El límit salarial és la xifra que cada club pot gastar com a màxim a la seva plantilla arran dels seus ingressos i despeses. Per calcular-ho, es tenen en compte els ingressos pressupostats de cada club –ingressos per abonaments, per taquilla, contractes comercials, drets de televisió o traspassos de jugadors– i se li resta les despeses no esportives pressupostades, com el pagament dels deutes que tingui i les pèrdues que arrosseguin de la temporada anterior. Els clubs no tenen per què consumir el límit salarial en la seva totalitat i els conceptes que s’inclouen al límit de cost de plantilla esportiva són els salaris fixos i variables, seguretat social, primes col·lectives i altres despeses on estan incloses les comissions per a agents.