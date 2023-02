El CF Pas de la Casa, cada cop més a prop de l'ascens

Actualitzada 21/02/2023 a les 06:45

El Pas de la Casa segueix dominant la Lliga Unida amb mà de ferro i va assolir una nova victòria, contra l’FC Santa Coloma B per 0 a 3, que li permet reforçar el lideratge. Els gols de l’equip de Jorge Varela, que ha sumat 41 punts de 45 possibles, els van signar Sebas Bertrán –en dues ocasions– i Carlos Gomes. Amb aquest 13è triomf, el Pas ja té a tocar l’ascens directe a la Lliga Multisegur i manté els sis punts respecte el segon, l’Atlètic Amèrica, que va superar la UE Santa Coloma B per 0-3. L’Esperança, tercer classificat, va golejar la UE Engordany B per 0 a 7.