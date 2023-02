L'Undercoverlab CV Encamp s'imposa al Monjos amb contundència

Actualitzada 20/02/2023 a les 06:34

L’Undercoverlab CV Encamp va imposar-se amb contundència al CV Monjos per 3-0 a la quarta jornada de la segona fase de Primera Catalana, i va assegurar-se una plaça per disputar la fase d’ascens. El conjunt català arribava com a líder a Encamp, però els homes de José García van mostrar la seva millor versió per endur-se la victòria. Els tricolors van guanyar el primer set per 25-23, al segon van imposar-se per 25-17, mentre que a la tercera i definitiva mànega, el resultat encara va ser més ajustat, amb un igualat 31-29.Els encampadans són tercers a la classificació, amb 22 punts, després de quatre jornades de competició, i diumenge, a les 13.00 hores, visitaran la pista del Jako AEE Institut Montserrat de Gràcia.