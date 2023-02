Actualitzada 20/02/2023 a les 06:36

L’Atlètic Club d’Escaldes segueix líder de la Lliga Multisegur Assegurances després de superar per 0-3 l’FC Santa Coloma en el duel més destacat de la jornada, que disputaven el primer i el segon classificats. Els escaldencs van sentenciar el partit a la segona meitat, amb els gols de Guillaume López, Sagués i Bolívar, i manté els sis punts de marge respecte al segon classificat.Qui va aprofitar la derrota colomenca va ser l’Inter Escaldes, que va imposar-se per la mínima 1-0 a la UE Santa Coloma a l’altre duel destacat de la jornada, i va situar-se en segona posició, empatat a punts amb l’FC Santa Coloma. Un gol de Domi al minut 4 va decantar la victòria pel campió actual.A la part baixa, la UE Sant Julià va imposar-se per 3-2 a l’FC Ordino en el duel boig de la jornada. Els lauredians van avançar-se en tres ocasions, amb gols de Celyan, Marc Pérez i Meneses, mentre que per a l’FC Ordino Maldonado i Corominas van ser els autors dels gols. Tot i el triomf, els lauredians segueixen últims. Finalment, la UE Engordany va der-rotar per la mínima 1-0 el Penya Encarnada, que es manté en llocs de promoció de descens amb un solitari gol de Luis Blanco.