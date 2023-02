L’FC Andorra supera l’Sporting de Gijón amb un gol de Bakis al tram final en un duel marcat pel VAR

L’FC Andorra va trencar, per fi, la mala dinàmica de cinc derrotes seguides i quatre duels sense marcar imposant-se per 1-0 a l’Sporting de Gijón a l’Estadi Nacional en un duel decidit a les acaballes amb un gol de Sinan Bakis de penal al minut 81, en un partit que els tricolors haurien pogut sentenciar a la primera meitat, en què van mostrar-se molt superiors al rival. El protagonista del partit, però, no va ser el davanter, sinó el VAR, que va anul·lar dos gols, un a cada equip, va revocar un penal favorable als tricolors i va assenyalar-ne un