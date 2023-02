Carabaña i Moya voregen el podi al Campionat d'Espanya

Actualitzada 20/02/2023 a les 06:54

Nahuel Carabaña i Pol Moya van vorejar el podi al Campionat d’Espanya d’atletisme de pista coberta aconseguint la quarta posició en els 3.000 i els 1.500 metres respecti- vament.A la cursa dels 3.000 metres, Carabaña va acabar quart, amb un temps de 7’58”76, a poc més de mig segon del podi, que va decidir-se en un esprint final entre l’atleta tricolor i Gonzalo Par-ra. La victòria va ser per a Adel Mechaal, mentre que el segon lloc va ser per a Fernando Carro. Amb aquest registre, Carabaña va rebaixar, a més, el rècord d’Andorra, baixant per primer cop dels vuit minuts. Quant als 1.500 metres, Moya va tenir també el podi a tocar, i és que va quedar a 0”44 del tercer lloc i a 0”62 de la segona posició. L’atleta va fer un temps de 3’47”93, i la victòria final a la prova va ser per a Ignacio Fontes.